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Beyoğlu ve Şişli’de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklere denetim

Beyoğlu ve Şişli’de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklere denetim
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BEYOĞLU ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklere yönelik denetim gerçekleştirildi.

BEYOĞLU ve Şişli'de gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beyoğlu ve Şişli'de gece saatlerinde gece kulüpleri, masaj salonları ile derneklerin arasında bulunduğu 10 farklı adreste denetim gerçekleştirildi. Denetimlere çok sayıda polis ve jandarma katıldı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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