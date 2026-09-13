İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Çok sayıda mekana baskın yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu ve Şişli'de 'Ailem Güvende' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda mekanda arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca Beyoğlu ve Şişli'de eşcinsel barlara yönelik 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde; çok sayıda barda şahıslar ve mekanlarda detaylı arama yapıldı. Operasyon kapsamında ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı