Haberler

İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Çok sayıda mekana baskın yapıldı

İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu: Çok sayıda mekana baskın yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu ve Şişli’de ‘Ailem Güvende’ operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyoğlu ve Şişli'de 'Ailem Güvende' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında çok sayıda mekanda arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca Beyoğlu ve Şişli'de eşcinsel barlara yönelik 'Ailem Güvende' operasyonu düzenlendi. Polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerde; çok sayıda barda şahıslar ve mekanlarda detaylı arama yapıldı. Operasyon kapsamında ekiplerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı

Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
3 yaşında hükümdar olmuştu: Dünyanın en genç kralı son yolculuğuna uğurlandı

3 yaşında hükümdar olmuştu: Ardında büyük bir sır bırakarak gitti
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

İmam nikahında gelin mehir isteğini arşa çıkardı

Gelinin mehir şartını duyan damat kendini tutamadı! Tepkisi olay oldu