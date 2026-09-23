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İstanbul'da sağanak sürüyor, Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar yaşandı

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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde de etkili olmayı sürdürüyor. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar Beyoğlu, Karaköy ve Beşiktaş'ta zor anlar yaşarken, yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de sürüyor.

Meteorolji yetkilerinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Sağanak yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yağmur zaman zaman etkisini artırırken, Beyoğlu Karaköy ve Beşiktaş'ta yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışın kent genelinde gün içinde devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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