Beyoğlu'nda Kaybolan 13 Yaşındaki Sarvinoz, 3 Gün Sonra Konsoloslukta Bulundu

BEYOĞLU'nda markete giden ablasını bulmak için evden çıkan Özbekistan uyruklu Sarvinoz Jahongirova (13), kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Jahongirova, 3 gün sonra kendi imkanlarıyla Beşiktaş'taki Özbekistan Konsolosluğu'na gitti. Jahongirova'nın konsolosluğa gitmesinin ardından ailesine haber verildi.

Olay, 28 Ağustos Cuma günü saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Kulaksız Hamamı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, markete giden ablasının eve geç dönmesi üzerine anne Zarnigor Mukhammadjanova, 13 yaşındaki kızı Sarvinoz Jahongirova'dan ablasını bulup eve çağırmasını istedi. Ablasını aramak için evden çıkan Sarvinoz, ablasının yaklaşık 10 dakika sonra eve dönmesine rağmen eve gelmedi. Ailenin kendisinden haber alamaması üzerine polis ekiplerine kayıp ihbarında bulunuldu. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.

'KÜÇÜK KIZIMA 'ABLANI BUL GETİR' DEDİM'

Kızı bulunmadan önce yaşananları anlatan anne Zarnigor Mukhammadjanova, "Kızımın adı Sarvinoz 13 yaşında. Bir şey alması için öğle yemeği saatlerinde onu fırına ablasını da markete gönderdim. Marketteki kızım biraz indirimli, fiyatlı bir şeyler bulmak için bayağı dolaşmış, bulamamış. Ondan dolayı biraz gecikti. Ben de küçük kızıma 'git ablanı bul getir' dedim. Sonra ablasını aramaya yukarıdaki marketlere gitti. Çıktıktan 10 dakika sonra ablası geldi. Ama ablasını aramaya çıkan küçük kızım gelmedi. Ben halen karşılaşmadıysa ablasını arıyor dedim ama saat bayağı geç oldu. Ne kadar arayabilir ki? Bir saat, iki saat oldu. Sonra yavaş yavaş dışarı çıkıp kendim aramaya başladım. Markete giden büyük kızım, küçük kızım aramaya çıktıktan sonra 10 dakika sonra geri döndü eve ama ablasını aramaya çıkan şu an kayıp olan kızım hala daha gelmedi, bir haber de alamadık. Normalde öyle bir gezen biri değil. Burada kimsemiz de yok, ailemiz dışında kimseyi tanımıyoruz. Arkadaşı da yok, telefonu da kullandırmıyorum. Bugüne kadar hiç ama hiç zaman telefon kullanmadı. Sosyal medyadan hiç haberi yok. İstanbul'a gelmemiz bir seneden fazla oldu ama burada öyle bir şey hiç yaşamadım. Herhangi bir arkadaşı yok, kız çocuk olduğu için bir de buralarını bilmediği için nereye gitsem hem gezmiş oluruz bebeği tek başıma bebeği gezdiremem diye nereye gitsem illaki kızlarımı götüreceğim. Sadece yakın mahalledeki marketlere gittiği zaman tek başına gönderirim, onun dışında hiçbir zaman tek başına bir yere göndermedim. Şüphelendiğim birileri yok, böyle gidebilir mi diye düşünsem yakın tanıdığımız biri de yok" dedi.

SARVİNOZ'UN KAYBOLDUKTAN SONRAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde Sarvinoz'un caddedeki yaya yolunda yürüdüğü, ardından bir markete girdiği görüldü. Başka bir güvenlik kamera görüntüsünde ise çöp konteynerinin yakınından geçtiği görüldü.

3 GÜN SONRA BULUNDU

Kaybolan Sarvinoz Jahongirova bugün kendi imkanlarıyla Beşiktaş'taki Özbekistan Konsolosluğu'na gitti. 3 gün sonra bulunan Jahongirova'nın yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı