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Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

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Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti
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Ünlü oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile Beyoğlu Asmalımescit'te görüntülendi. Mekanda bir ara gözyaşlarına hakim olamayan Biricik'i eşi teselli ederken, oyuncu neden duygulandığını “Anneliğin verdiği birtakım duygular” sözleriyle açıkladı. Gecenin sonunda ise çiçek satan çocuklarla dans eden Biricik, renkli görüntülere sahne oldu.

  • Burcu Biricik, Asmalımescit'te eşi Emre Yetkin ile vakit geçirdiği gece duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
  • Biricik, yaşadığı duygusallığın annelikle ilgili olduğunu ve bir sıkıntı olmadığını belirtti.
  • Gecenin ilerleyen saatlerinde dışarıda çiçek satan çocuklarla dans etti.

Geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te bir mekanda eşi Emre Yetkin ile vakit geçiren Burcu Biricik, gecenin bir bölümünde duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda Emre Yetkin eşinin yanında olarak onu teselli etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eşiyle birlikte oturduğu sırada duygulanan Burcu Biricik'in bir süre ağladığı görüldü. Yaşanan anlarda Emre Yetkin, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Biricik'in neden duygulandığı ise mekan çıkışında basın mensuplarının sorusuyla netlik kazandı.

"ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR"

Muhabirlerin, "Bu akşam mekanda otururken Emre Bey'le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" sorusuna yanıt veren Biricik, yaşadığı duygusallığın annelikten kaynaklandığını söyledi.

37 yaşındaki oyuncu, "Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

GECENİN SONUNDA KEYİFLİ ANLAR

Biricik, gecenin ilerleyen saatlerinde ise neşeli görüntüler verdi. Ünlü oyuncu, dışarıda çiçek satan çocuklarla dans ederek geceyi keyifli şekilde tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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