Burcu Biricik önce gözyaşlarına hakim olamadı, ardından dans etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Geçtiğimiz akşam Asmalımescit'te bir mekanda eşi Emre Yetkin ile vakit geçiren Burcu Biricik, gecenin bir bölümünde duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı anlarda Emre Yetkin eşinin yanında olarak onu teselli etmeye çalıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eşiyle birlikte oturduğu sırada duygulanan Burcu Biricik'in bir süre ağladığı görüldü. Yaşanan anlarda Emre Yetkin, eşini sakinleştirmeye çalıştı. Biricik'in neden duygulandığı ise mekan çıkışında basın mensuplarının sorusuyla netlik kazandı.

"ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM DUYGULAR"

Muhabirlerin, "Bu akşam mekanda otururken Emre Bey'le birlikte sizi duygusal ve üzgün gördük, ağladınız. Bir sıkıntı mı vardı?" sorusuna yanıt veren Biricik, yaşadığı duygusallığın annelikten kaynaklandığını söyledi.

37 yaşındaki oyuncu, "Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" ifadelerini kullandı.

GECENİN SONUNDA KEYİFLİ ANLAR

Biricik, gecenin ilerleyen saatlerinde ise neşeli görüntüler verdi. Ünlü oyuncu, dışarıda çiçek satan çocuklarla dans ederek geceyi keyifli şekilde tamamladı.

Kaynak: Haberler.com