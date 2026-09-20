Beyoğlu'nda taksiye tekme atan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü tutuklandı

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Beyoğlu'nda tartıştığı taksi şoförünün aracına tekme atarak zarar veren motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Ömer Avni Mahallesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsü ile ticari taksi şoförü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen motosiklet sürücüsü, taksiye tekme attı.

Olaya ilişkin çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü A.E.Ç'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA