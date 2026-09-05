Beyoğlu Bülbül Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı