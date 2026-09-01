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Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
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Beyoğlu merkezli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zula olarak kullanılan adreslerde 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca 181 bin TL, 310 euro ve 500 dolar da operasyonda bulundu.

Beyoğlu merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 'zula' olarak kullandıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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