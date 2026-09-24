Taksim metro istasyonunda cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Taksim metro istasyonunda cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda Taksim metro istasyonunda 13 Eylül'de uyuyan kişinin cep telefonu, yanına yaklaşan iki şüpheliden biri tarafından çalındı. Polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesiyle şüpheli 2 gün sonra yakalanıp tutuklandı.
BEYOĞLU'nda metro istasyonunda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 13 Eylül'de Taksim metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda uyuyan kişinin yanına yaklaşan 2 şüpheliden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra cep telefonunu alarak uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını farkeden kişi, polise giderek şikayetçi oldu. İstasyonda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli S.E.T.'yi (24) 2 gün sonra Kocatepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uyuya kalan kişinin yanına yanaşan 2 kişiden birinin cep telefonunu alarak uzaklaşması görülüyor. Şüpheli, S.E.T polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.