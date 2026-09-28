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Beyoğlu ve Fatih'te turistlere hanutçuluk yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Beyoğlu ve Fatih'te turistlere hanutçuluk yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube ekipleri, sanal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. İncelemede şüphelilerin Beyoğlu ve Fatih'teki tramvay istasyonlarında turistlere hanutçuluk yaptığı belirlendi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda bazı turistlere hanutçuluk yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sanal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasında, görüntülerde yer alan şüphelilerin Beyoğlu ve Fatih'teki bazı tramvay istasyonlarında turistlere hanutçuluk yaptığı belirlendi. Kimlikleri tespit edilen A.D. ve A.K., aynı gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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