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Beyoğlu'nda Cep Telefonu Hırsızı Güven Timlerinden Kaçamadı

Beyoğlu'nda Cep Telefonu Hırsızı Güven Timlerinden Kaçamadı
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BEYOĞLU'nda bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli güven timleri tarafından yakalandı.

BEYOĞLU'nda bir iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli güven timleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Beyoğlu'nda 8 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen şüpheli, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. İş yerinden cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren kişinin Y.E olduğu tespit edildi. Y.E 12 Ağustos Çarşamba günü Beyoğlu'nda yakalandı. Polis merkezine götürülen Y.E işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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