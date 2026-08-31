Haberler

Rapçi Poizi Konserinde Kavga: Tekme ve Yumruklar Konuştu

Rapçi Poizi Konserinde Kavga: Tekme ve Yumruklar Konuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU'nda rapçi Poizi'nin konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'de başlayan rapçi Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga nedeniyle konser alanında arbede yaşanırken, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girerek tarafları ayırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Konser sırasında yaşanan kavga, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdü

Beklenen veriler açıklandı! İşte Türkiye ekonomisinin büyüme rakamı

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti

8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin köklü televizyon kanalı satıldı! İşte yeni sahibi

Türk televizyonlarının fenomen kanalı satıldı! İşte yeni sahibi
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi Hacıosmanoğlu'nun o sözlerini paylaşmayan kalmadı

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi o sözlerini paylaşmayan kalmadı
Polis ekiplerinin zor anları! Havaya ateş açmak zorunda kaldılar

Olayların ilçesinde polis ekiplerinin zor anları

AVM'de skandal görüntü! Ünlü restoran zincirinden aldığı hamburgerden bakın ne çıktı

AVM'de büyük skandal! Isırmaya hazırlanırken kabusu yaşadı
İlber Ortaylı'nın kızı son anlarını anlattı: Güzel bir veda oldu

Kızı son anlarını anlattı
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında 3 zanlı adliyede

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında 3 zanlı adliyede
Film gibi soygun! Hareket halindeki TIR'dan 105 kilo tavuk çaldılar

Tırın içinde ne olduğunu öğrenince seyir halinde operasyon çektiler