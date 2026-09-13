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Beyoğlu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlardaki 8 kişiye para cezası

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Beyoğlu'nda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 otomobilde bulunan 8 kişiye para cezası kesildi.

Beyoğlu'nda, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 2 otomobilde bulunan 8 kişiye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Köprüsü'nün Karaköy ayrımında iki üstü açık otomobilin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

İki otomobilde yer aldığı tespit edilen, aralarında sürücülerin de olduğu 8 kişi yakalandı.

Bu kişilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "saygısızca araç kullanmak" ve "bulundurulması zorunlu araçlarda emniyet kemeri kullanmamak" maddeleri uyarınca para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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