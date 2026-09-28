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İstanbul'da Turizm Şube ekipleri turistleri rahatsız eden 2 kişiyi yakaladı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te tramvay istasyonlarında turistleri rahatsız eden 2 kişiyi yakaladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İstanbul'da tramvay duraklarında turistlere rahatsızlık veren 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Beyoğlu ve Fatih'te tramvay istasyonlarında turistleri rahatsız ettiği görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, A.D. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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