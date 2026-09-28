İstanbul'da Turizm Şube ekipleri turistleri rahatsız eden 2 kişiyi yakaladı

İstanbul'da Turizm Şube ekipleri turistleri rahatsız eden 2 kişiyi yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Fatih'te tramvay istasyonlarında turistleri rahatsız eden 2 kişiyi yakaladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
İstanbul'da tramvay duraklarında turistlere rahatsızlık veren 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin Beyoğlu ve Fatih'te tramvay istasyonlarında turistleri rahatsız ettiği görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda, A.D. ve A.K. polis ekiplerince yakalandı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA