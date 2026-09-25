Beyoğlu'nda dron destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği dron destekli operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıahmet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı. Ekipler, dronla çalışmalar yaparak şüphelilerin satış yaptığı noktayı tespit etti. Tespit edilen bölgeyi kontrol altına alan polisler, hareket eden bir aracı durdurdu. Araçtaki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 0.6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli Y.K., gözaltına alındı. Çalışmanın devamında şüphelinin uyuşturucuyu aldığı yer tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskında S.Ö., O.F., ve R.Ş., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise 113,3 gram marihuana uyuşturucu, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet cep telefonu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K., savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen S.Ö., O.F.,R.Ş. isimli şüpheliler ise 'TCK 188' ve '6136 SKM' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı