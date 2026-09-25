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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 116,3 gram marihuana bulundu, 3 kişi tutuklandı

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Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonunda 116,3 gram marihuana bulundu, 3 kişi tutuklandı
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Beyoğlu'nda uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 116,3 gram marihuana, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 6 bin 725 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 116,3 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 6 bin 725 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 24 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. Dron destekli çalışmada, bölgeden çıkan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Y.K.'nin üst aramasında 0,6 gram marihuana ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU TEMİN ETTİĞİ ADRESE OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Y.K.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda S.Ö., O.F. ve R.Ş. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 116,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 adet fişek, cep telefonu ve 6 bin 725 lira ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.K., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Ö., O.F. ve R.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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