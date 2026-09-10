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Sokak ortasında darbedilen kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadı

Sokak ortasında darbedilen kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadı Haber Videosunu İzle
Sokak ortasında darbedilen kadın, erkek arkadaşından şikayetçi olmadı
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Beyoğlu’nda Yunus Y., kıskançlık gerekçesiyle kız arkadaşı Özlem Ç.’yi sokak ortasında darbetti. Çevredeki vatandaşların araya girmekte zorlandığı ve dehşet anlarının kameralara yansıdığı olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, darbedilen kadının emniyette şikâyetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin 11, darbedilen kadının ise 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda Yunus Y., kıskançlık gerekçesiyle kız arkadaşı Özlem Ç.’yi sokak ortasında darbetti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, kadının şikâyetçi olmaması üzerine savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Eylül Perşembe günü saat 03.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Küçükpiyale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Y. (35), kıskançlık nedeniyle kız arkadaşı Özlem Ç. (23) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Y., kadını sokak ortasında darbetti. Çevrede bulunan kişilerin araya girerek Yunus Y.'yi tutmaya ve engellemeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

GÜVENLİK VE CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis, darbedilen kadının Özlem Ç., saldırganın ise Yunus Y. olduğunu tespit etti. Şüpheli Yunus Y., ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HER İKİ TARAFIN DA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyette yapılan GBT sorgusunda Yunus Y.'nin 11, darbedilen Özlem Ç.'nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI, SERBEST KALDI

Polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulan Özlem Ç., kendisini sokak ortasında darbeden erkek arkadaşı Yunus Y.'den şikâyetçi olmadığını beyan etti. Kadının şikâyetçi olmaması üzerine şüpheli Yunus Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dehşet anlarının yer aldığı cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerinde Yunus Y.'nin kadına saldırdığı, yanındakilerin ise güçlükle müdahale ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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