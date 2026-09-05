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Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu’nda iki katlı iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alt kat çamaşırhane, üst kat cila atölyesi olan binada büyük hasar oluştu; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beyoğlu'nda, iki katlı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Dereotu sokak üzerinde bulunan İki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt katında çamaşırhane, üst katında ise cila atölyesi bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin hızla yayılması sonucu üst katta bulunan cila atölyesinde büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yangın ile ilgili inceme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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