İstanbul Beyoğlu'nda bankta unutulan telefonu çalan hırsız bir gün sonra yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda bankta unutulan cep telefonuna çalan hırsız kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Eylül'de Beyoğlu'nda meydana geldi. A.Ç. isimli şahıs, cep telefonunu meydanda bulunan bir bank üzerinde unuttu. Bir süre sonra telefonunu unuttuğunu fark eden A.Ç, kısa süre sonra geri döndüğünde telefonunun yerinde olmadığını gördü. Yapılan çalışmalarda olayı şüphelinin M.G. (51) olduğu belirlendi. Şüpheli olaydan bir gün sonra çalınan cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı