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Nesine 2. Lig'de 4. hafta 4 maçla başladı, İnegöl Kafkasspor 4-1 kazandı

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Nesine 2. Lig'de 4. hafta, Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan ikişer maçla başladı. Kırmızı Grup'ta Beyoğlu Yeni Çarşı, Ekinciler İskenderunspor'u 5-1 yenerken Beyaz Grup'ta İnegöl Kafkasspor, GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti.

Nesine 2. Lig'de 4. hafta, yapılan 4 müsabakayla açıldı.

Ligde Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 4. hafta ikişer maçla başladı. Karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı-Ekinciler İskenderunspor: 5-1

52 Orduspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-1

Beyaz Grup

Ankaraspor-Somaspor: 0-1

İnegöl Kafkasspor- Gmg Kastamonuspor : 4-1

Kaynak: AA
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