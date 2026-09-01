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Okmeydanı'nda Tanker Arızası Trafiği Kilitledi

Okmeydanı'nda Tanker Arızası Trafiği Kilitledi
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Beyoğlu Okmeydanı E-5 yolu üzerinde arızlanan tanker trafiği kilitledi.

Beyoğlu Okmeydanı E-5 yolu üzerinde arızlanan tanker trafiği kilitledi. Vatandaşlar uzun süre arızanın giderilmesini bekledi.

Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Orta şeritte kalan tanker nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı tamamen durdu. Arıza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler tankerin kaldırılmasını bekledi. Tanker sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler, arızanın giderilmesi için dakikalarca uğraştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından tankerdeki arıza giderildi. Tankerin yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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