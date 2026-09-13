Beyoğlu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler yakalandı: 4 gözaltı

BEYOĞLU'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 kişi, ekipler tarafından Şişli'de yakalandı. Bu sırada şüphelileri polisin elinden almaya çalışan 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam 11 olay kaydı bulunan şüpheliler hakkında işlem başlatılırken, sürücüye 4 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Olay, 11 Eylül Cuma günü saat 20.15 sıralarında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Enver Y.'nin kullandığı, Eren K.'nin ise yolcu olarak bulunduğu 34 FBS 944 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Motosikletin sigortası olmadığı için kaçtıkları iddia edilen 2 kişi, yaklaşık 1 kilometrelik takibin ardından Feriköy'de yakalandı.

POLİSLERİN ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTILAR

Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada motosikletteki 2 kişinin polise direndiği belirtildi. Bu sırada çevrede 10-15 kişilik bir grup toplandı. Gruptakilerden bazı kişilerin, yakalananları polislerin elinden almaya çalıştığı öğrenildi. Olay yerine gelen İbrahim A. ve Yüksel K.'nin de polise direndiği belirtildi. 4 şüpheli, polise direndikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

TOPLAM 11 OLAY KAYDI ÇIKTI

Enver Y.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak veya kullanmak için bulundurmak' suçundan 3, 'Yağma' suçundan 1 olmak üzere 4 olay kaydı bulunduğu öğrenildi. Eren K.'nin 'Uyuşturucu madde kullanmak veya kullanmak için bulundurmak' suçundan 1 olay kaydı olduğu belirlendi. İbrahim A.'nın 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 1, 'Uyuşturucu madde kullanmak veya kullanmak için bulundurmak' suçundan 3 olmak üzere 4 olay kaydı bulunduğu öğrenildi. Yüksel K.'nin ise 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' ile 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından 1'er olmak üzere 2 olay kaydı olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜYE 4 BİN 246 LİRA CEZA

Yapılan kontrolde motosikletin trafikten men edildiği, haciz kaydının bulunduğu ve zorunlu trafik sigortasının süresinin dolduğu belirlendi. Sürücü Enver Y.'ye polisin 'dur' ihtarına uymadığı için 3 bin lira, zorunlu trafik sigortası olmadığı için bin 246 lira olmak üzere toplam 4 bin 246 lira ceza uygulandı. Motosiklet, çekiciyle otoparka götürüldü. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı