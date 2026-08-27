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Beyoğlu'nda Telefon Hırsızı Kameralardan Yakalandı

Beyoğlu'nda Telefon Hırsızı Kameralardan Yakalandı
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İstanbul Beyoğlu’nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 8 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda bulunan bir iş yerinden cep telefonu çalınması olayına ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.E. olduğunu tespit etti. Şüpheli, 12 Ağustos tarihinde Beyoğlu'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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