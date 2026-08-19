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Beyoğlu'nda Otel Yangını: 17 Kişi Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda Otel Yangını: 17 Kişi Tahliye Edildi
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İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde konaklayan 17 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın sonucunda can kaybı veya yaralı olmadığı öğrenilirken, yanan otelde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 09: 00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Taksim Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Otelde konaklayan 17 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otelde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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