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Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu, Zincirlikuyu alt geçidi su altında kaldı

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Beyoğlu'nda sağanak etkili oldu, Zincirlikuyu alt geçidi su altında kaldı
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Meteoroloji'nin uyarısının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda etkili oldu; Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Polis alt geçidi trafiğe kapatırken itfaiye suyu tahliye etmeye başladı; yağmurun İstanbul'da 6 gün daha sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak Beyoğlu'nda bir anda bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer ararken, Zincirlikuyu alt geçidini su bastı.

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak, Taksim ve çevresinde akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve tentelerin altına sığınmak zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kafalarını poşetle korumak zorunda kaldı.

Zincirlikuyu alt geçidini su bastı

Öte yandan, Mecidiyeköy'de de etkisini gösteren sağanak sebebiyle Zincirlikuyu alt geçidini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alt geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri geçidi basan suyu tahliye etmeye başladı.

Bugün etkisini gösteren yağmurun, İstanbul'da 6 gün daha devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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