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Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti

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Özgür Özel'e büyük şok: İnan Güney tarafını seçti
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İBB Davası kapsamında 11 aylık tutukluluğun ardından tahliye edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tarafını belirledi. Yeni Parti'ye katılmayacağını açıklayan Güney, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek görevine CHP çatısı altında devam edeceğini ilan etti.

  • İBB Davası kapsamında 11 aylık tutukluluğun ardından serbest bırakılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, YENİ Parti'ye katılmayarak siyasi mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceğini açıkladı.
  • Güney, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
  • İnan Güney, 33 yıllık CHP üyesi olduğunu ve Beyoğlu'na hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

İBB Davası kapsamında 11 aylık tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney siyasi yol haritasını netleştirdi. Güney, YENİ Parti'ye katılmayarak siyasi mücadelesini partisi CHP çatısı altında sürdüreceğini açıklarken, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

TERCİHİNİ KILIÇDAROĞLU'NDAN YANA KULLANDI

Uzun süre cezaevinde kalan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliyesinin ardından kritik bir siyasi karara imza attı. Cezaevinde bulunduğu 11 aylık süre boyunca kendisine sık sık destek veren Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisine geçeceği yönündeki iddialara nokta koyan Güney, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttu.

"BABA OCAĞI" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ 

İnan Güney, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretle tarafını resmen ilan etti. Görüşmenin ardından CHP resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, görevi boyunca halkçı belediyeciliğin eşsiz örneklerini sergileyen, tüm zorlu süreçlere rağmen Hak’tan ve halktan yana mücadelesinden vazgeçmeyen, atadan dededen partili, 33 yıllık CHP üyesi, 49 yıllık Beyoğlu’nun evladı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’i Genel Merkezimizde kabul etti. Baba ocağımız öz evlatlarıyla her zaman güçlü."

"CHP ÇATISI ALTINDA HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Partiden yapılan bu paylaşımı sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, partisinde kalacağını kesin bir dille şu sözlerle duyurdu: "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. 33 yıldır emek vermekten onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çatısı altında, Beyoğlu’na ve halkımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim." 

Kaynak: Haberler.com
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