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Beyoğlu'nda iş yeri yangını söndürüldü

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Beyoğlu'nda iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyoğlu'nda iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülbül Mahallesi Dereotu Sokak'taki mobilya cilası yapılan iki katlı iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede iş yerinin çatısına sıçradı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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