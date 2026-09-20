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L'Étape Türkiye bisiklet yarışı FSM Köprüsü'nün Ankara istikametini trafiğe kapattı

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L'Étape Türkiye bisiklet yarışı FSM Köprüsü'nün Ankara istikametini trafiğe kapattı
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L'Étape Türkiye bisiklet yarışı nedeniyle İstanbul'da FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'daki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Koşu nedeniyle Fatih ve Beyoğlu'nda da bazı cadde ve köprü bağlantıları ulaşıma kapatıldı, güzergahlar kademeli açılacak.

İSTANBUL'da düzenlenen L'Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'da bazı yollar araç trafiğine kapatıldı.

Beykoz Spor Ormanları'ndan başlayacak yarışta sporcular, Çavuşbaşı'ndan TEM Otoyolu'na çıkıp FSM Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçecek. Seyrantepe'den dönüş yapacak yarışmacılar, yeniden FSM Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası'na geçerek Kavacık Kavşağı'ndan Beykoz'a ulaşacak. Yarış güzergahı, Yeni Riva Yolu, Riva, Paşamandıra, İshaklı, Polonezköy, Çengeldere ve Çavuşbaşı hattının ardından Beykoz Spor Ormanları'nda sona erecek. Güzergahtaki yollar yarışın durumuna göre kademeli olarak yeniden trafiğe açılacak.

FATİH VE BEYOĞLU'NDA DA BAZI YOLLAR KAPATILDI

İstanbul'da düzenlenen koşu nedeniyle de bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bu kapsamda Fatih'te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü'nün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü'ne katılım yolları araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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