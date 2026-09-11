Beyoğlu'nda yaya geçidinde kaza: 1 yaralı

BEYOĞLU'nda yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan kişiye taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tersane Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Sarı'ya hızla gelen bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan Sarı için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya yolundan geçen kişiye taksinin çarptığı ve takla atarak yola savrulduğu anlar yer aldı.

'BURAYA KASİS YAPILIRSA GÜZEL OLUR'

Bölgede esnaf olduğunu belirten Şerif Kutluoğlu, caddedeki sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Sürücüler hoşgörülü olup dikkatli davransa bir de kasis olursa güzel olur. Buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı