İstanbul BEYOĞLU su kesintisi! 10-11 Eylül İSKİ Beyoğlu su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Beyoğlu su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

İSKİ Beyoğlu su kesintisi listesi açıklandı:

Asmalı Mescit Mah / Beyoğlu

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

10.09.2026 13:26

Tahmini Bitiş

10.09.2026 16:30