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Beyoğlu’nda ticari taksi yaya geçidinde yayaya çarptı

Beyoğlu’nda ticari taksi yaya geçidinde yayaya çarptı
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ticari taksi çarptı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya ticari taksi çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Tersane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Köylü yönetimindeki 34 TLG 79 plakalı ticari taksi, yaya yolu üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bekir Sarı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bekir Sarı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza yapan ticari taksi şoförü Mehmet Köylü, "Aracı ben kullanıyordum, aniden fırladı. Ben frene bastım ama yetişmedi. Önüme fırladı. Hatalı ben görünüyorum ama onda da hata var" dedi.

Kazayı gören bir esnaf, "Burası için İBB'yi defalarca aradık buraya kasis yapılsın diye. Maalesef cevap vermediler. Burada daha önce ölümlü kaza da oldu. Yaya geçidinin girişine biz kasis yapılmasını istedik. Defalarca telefon açtık ama yapılmadı" şeklinde konuştu.

Kaza sonrası taksi sürücüsü Mehmet Köylü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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