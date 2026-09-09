Beyoğlu’nda 'boyun kütletme' işlemi sırasında fenalaşan kişi hayatını kaybetti: Şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle masaj ve hacamat yaptıran B.T (42), boynuna uygulanan işlem sonrasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K (43), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Olay, 21 Mayıs günü Beyoğlu ilçesi Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T (42), kardeşi S.T ile birlikte yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıkları Ş.K’nın evine gitti. Sırt ve boyun ağrısı bulunduğunu söyleyen B.T’ye hacamat ve masaj uygulandı. Masaj sırasında Ş.K’nın B.T’nin boynunu tutarak çekme ve "kütletme" işlemi uyguladığı, hemen ardından kendisini kötü hissettiği belirtildi. Kısa süre içerisinde bilincini kaybeden B.T için sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalbi durdu, yoğun bakımda hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan B.T’nin kalbinin durduğu belirlendi. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen ve entübe edilen B.T, yoğun bakım ünitesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Kurs belgem var" savunması

Olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.K, ifadesinde yaklaşık 5-6 yıldır gelir elde etmek amacıyla hacamat ve masaj uygulamaları yaptığını, masörlük kurs belgesi bulunduğunu öne sürdü.

B.T’ye yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra boynundan tutarak çekme işlemi uyguladığını anlatan Ş.K, işlemin hemen ardından B.T’nin fenalaştığını söyledi. Ş.K, olayda kasıt veya zarar verme amacı bulunmadığını savunarak B.T’nin neden fenalaştığını bilmediğini ifade etti.

Şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K hakkında, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a muhalefet ve 'taksirle ölüme neden olma' suçlarından işlem yapıldı.

Ş.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı