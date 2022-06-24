Avcılar Haberleri - Avcılar Haber - Haberler

Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

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Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'

Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Avcılar Belediye Başkanı kim? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi partiden?

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