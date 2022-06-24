Avcılar Haberleri - Avcılar Haber - Haberler

Avcılar Haberleri
Avcılar haber, Avcılar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 23 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Trafikteki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı... İşlenen cinayetin failleri yakalandı
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: TIR'ın fren körüklerine zula yapmışlar
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 21 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Ekrem İmamoğlu'ndan 'İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu' Tepkisi: "Bu Hattın Bakanlıkta Rafta Tutulmasının Anlamsızlığını Çözemiyorum"
İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na metro onayı tepkisi: Allah'a havale ediyorum
Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Korsan takside kanlı infaz! Arka koltukta oturan şahıs, sırtından vurularak öldürüldü
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu: İstanbul, Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmış Büyük Bir Koleksiyoncu
Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 17 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı
AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Beylikdüzü'nde metrobüs arızasında uzun kuyruklar oluştu, yolcular duraklara yığıldı
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 8 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor
Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 31 Mayıs 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?
Avcılar Belediye Başkanı kim? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi partiden?
Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?
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