Avcılar Haberleri - Avcılar Haber - Haberler

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Avcılar Haberleri

Avcılar haber, Avcılar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 24 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 4 Saat Önce
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Avcılar - Dün 12:32
İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

İstanbul'da 73 Bin 485 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi

Avcılar - Dün 12:21
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Avcılar - Dün 12:09
İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

Avcılar - Dün 11:57
Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar

Avcılar'da kiraladığı otomobili kundakladılar

Avcılar - Dün 11:48
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 23 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 23 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - Dün 07:58
Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Trafikte takip ettikleri kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Avcılar - 22.06.2022
Trafikteki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı... İşlenen cinayetin failleri yakalandı

Trafikteki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı... İşlenen cinayetin failleri yakalandı

Avcılar - 22.06.2022
Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: TIR'ın fren körüklerine zula yapmışlar

Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: TIR'ın fren körüklerine zula yapmışlar

Avcılar - 22.06.2022
Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler

Son dakika haber: Avcılar'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler

Avcılar - 22.06.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 176 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 176 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Avcılar - 22.06.2022
Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü

Avcılar'da yıkım için getirilen iş makinesi kanalizasyona düştü

Avcılar - 22.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 22.06.2022
Avcılar'da hurda metal yüklü damperli kamyon devrildi

Avcılar'da hurda metal yüklü damperli kamyon devrildi

Avcılar - 21.06.2022
Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar'da sac yüklü kamyon devrildi

Avcılar - 21.06.2022
Avcılar'da hurda yüklü kamyon devrildi, hurdalar yola saçıldı

Avcılar'da hurda yüklü kamyon devrildi, hurdalar yola saçıldı

Avcılar - 21.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 21 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 21 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 21.06.2022
Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında

Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında

Avcılar - 20.06.2022
ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

ZİNDAŞTİ'NİN TALİMATIYLA CİNAYET HAZIRLIĞINDAKİ 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ÇIKTI

Avcılar - 20.06.2022
Ekrem İmamoğlu'ndan 'İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu' Tepkisi: 'Bu Hattın Bakanlıkta Rafta Tutulmasının Anlamsızlığını Çözemiyorum'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu' Tepkisi: "Bu Hattın Bakanlıkta Rafta Tutulmasının Anlamsızlığını Çözemiyorum"

Avcılar - 20.06.2022
İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na metro onayı tepkisi: Allah'a havale ediyorum

İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na metro onayı tepkisi: Allah'a havale ediyorum

Avcılar - 20.06.2022
Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada

Son Dakika | Avcılar'da trafik ışıklarındaki cinayet kamerada

Avcılar - 20.06.2022
Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Korsan taksideki şahsın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar - 20.06.2022
Korsan takside kanlı infaz! Arka koltukta oturan şahıs, sırtından vurularak öldürüldü

Korsan takside kanlı infaz! Arka koltukta oturan şahıs, sırtından vurularak öldürüldü

Avcılar - 20.06.2022
Avcılar'da itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonu

Avcılar'da itfaiyeden hayvan kurtarma operasyonu

Avcılar - 20.06.2022
Son dakika gündem: AVCILAR'DA TRAFİK IŞIKLARINDA CİNAYET

Son dakika gündem: AVCILAR'DA TRAFİK IŞIKLARINDA CİNAYET

Avcılar - 20.06.2022
Emet'te trap ve tek kurşun yarışmaları

Emet'te trap ve tek kurşun yarışmaları

Avcılar - 20.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 20 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 20.06.2022
Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Trafikte yolcu koltuğunda oturan adam silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti

Avcılar - 19.06.2022
Ekrem İmamoğlu: İstanbul, Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmış Büyük Bir Koleksiyoncu

Ekrem İmamoğlu: İstanbul, Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmış Büyük Bir Koleksiyoncu

Avcılar - 19.06.2022
Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Önce vazgeçti çevredekiler ikna edince bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Avcılar - 19.06.2022
TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

Avcılar - 18.06.2022
YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI

YKS SINAVINA GEÇ KALANLAR KAPIDA KALDI

Avcılar - 18.06.2022
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak

Avcılar - 18.06.2022
Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı

Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı

Avcılar - 18.06.2022
Kadıköy'de terör elebaşı lehine slogan atan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Kadıköy'de terör elebaşı lehine slogan atan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Avcılar - 17.06.2022
Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

Mihalıççık'ta 750 kınalı keklik doğaya salındı

Avcılar - 17.06.2022
Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı

Yüksekova'da öldürülen güvenlik korucusunun faili yakalandı

Avcılar - 17.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 17 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 17 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 17.06.2022
Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Avcılar - 17.06.2022
Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı

Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı

Avcılar - 16.06.2022
Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye eri yüksekten düştü

Avcılar - 16.06.2022
Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

Kadıköy'deki terör örgütü lehine bölücü slogan atan 9 kişi yakalandı

Avcılar - 16.06.2022
(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

Avcılar - 16.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 16 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 16.06.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

Avcılar - 15.06.2022
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı

Avcılar - 15.06.2022
Tokat'ta yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Tokat'ta yolda yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Avcılar - 15.06.2022
Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti

Eşini çocuklarının gözleri önünde öldürüp intihar etti

Avcılar - 15.06.2022
Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı

Futbola doyamayan Taha formalarıyla uğurlandı

Avcılar - 15.06.2022
Ankara'da korkunç olay! Gece çocuklarının önünde karısını öldürüp intihar etti

Ankara'da korkunç olay! Gece çocuklarının önünde karısını öldürüp intihar etti

Avcılar - 15.06.2022
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada

İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada

Avcılar - 15.06.2022
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

Avcılar - 15.06.2022
Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

Otomobil bagajı uyuşturucu zulası çıktı: 1 kilo 670 gram uyuşturucu ele geçirildi

Avcılar - 15.06.2022
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Avcılar - 14.06.2022
Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Avcılar - 14.06.2022
Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu

Otomobil alev topuna döndü: Kadın sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu

Avcılar - 14.06.2022
Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı

Evden kaçan kızlarını iş vaadiyle yerleştirildikleri otelde yakaladı, kızlarını döverek böyle kaçırdı

Avcılar - 14.06.2022
Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştirdi, peşine düşen babadan dayak yedi

Evden kaçan kız kardeşleri otele yerleştirdi, peşine düşen babadan dayak yedi

Avcılar - 14.06.2022
AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

AVCILAR'DA EVİ TERK EDEN KIZLARINI OTELE YERLEŞTİRENİ DÖVEN BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Avcılar - 13.06.2022
İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı

İstanbul'da kimyasal madde döktüğü kadını öldürmeye çalışan sanık savunma yaptı

Avcılar - 13.06.2022
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar - 13.06.2022
Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kimyasalla yaktığı kadını yatağa mahkum eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Avcılar - 13.06.2022
Otomobil sebze ve meyveler arasında kaldı

Otomobil sebze ve meyveler arasında kaldı

Avcılar - 13.06.2022
Avcılar'da otomobil bahçeye girdi

Avcılar'da otomobil bahçeye girdi

Avcılar - 13.06.2022
Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı

Büyükçekmece'deki zincirleme kazada 6 kişi hafif yaralandı

Avcılar - 12.06.2022
Büyükçekmece'de 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Büyükçekmece'de 6 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Avcılar - 12.06.2022
AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI

AVCILAR'DA ÇAKMAKLA OYUN DUBLEKS EVİ YAKTI

Avcılar - 12.06.2022
Avcılar'da iki otomobil çarpıştı

Avcılar'da iki otomobil çarpıştı

Avcılar - 12.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 10 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 10.06.2022
Beylikdüzü'nde metrobüs arızasında uzun kuyruklar oluştu, yolcular duraklara yığıldı

Beylikdüzü'nde metrobüs arızasında uzun kuyruklar oluştu, yolcular duraklara yığıldı

Avcılar - 09.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 9 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 09.06.2022
Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...

Ünlü Oyuncu Nişanlandı! İşte Müstakbel Eşi...

Avcılar - 08.06.2022
Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

Kaçak avcıların kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi

Avcılar - 08.06.2022
Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

Bilecik'te tüfekler bu sefer ödül için ateşlendi

Avcılar - 08.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 8 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 8 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 08.06.2022
Avcılar'da kaçan papağanı itfaiye yakalayıp sahibine teslim etti

Avcılar'da kaçan papağanı itfaiye yakalayıp sahibine teslim etti

Avcılar - 07.06.2022
İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU

İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU

Avcılar - 07.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 7 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 07.06.2022
AVCILAR'DA ÇOCUK  SALINCAKTA SIKIŞTI

AVCILAR'DA ÇOCUK  SALINCAKTA SIKIŞTI

Avcılar - 06.06.2022
YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN NİHAN PROJESİ

YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN NİHAN PROJESİ

Avcılar - 05.06.2022
YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN NİHAN PROJESİ

YATAĞA BAĞIMLI HASTALAR İÇİN NİHAN PROJESİ

Avcılar - 05.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 5 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 05.06.2022
İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

İSTANBUL'DA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMLERİ

Avcılar - 04.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 04.06.2022
Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

Avcılar - 04.06.2022
İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

İstanbullu Afete Karşı Bilinçleniyor

Avcılar - 03.06.2022
İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

İBB, Enstitü İstanbul İSMEK'in eğitim merkezlerinde depreme duyarlı ve afete dirençli bir toplum için eğitimler veriyor

Avcılar - 03.06.2022
Avcılar'da Azerbaycanlı kadın bacağından vuruldu

Avcılar'da Azerbaycanlı kadın bacağından vuruldu

Avcılar - 03.06.2022
Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'

Olası Marmara depremi için konuşan Prof. Dr. Naci Görür: Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölge 'cehennemin içi'

Avcılar - 03.06.2022
İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 28 zanlı tutuklandı

Avcılar - 03.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 3 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 03.06.2022
Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Tokat ve İstanbul'da suçtan elde edilen parayı aklama iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Avcılar - 02.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 2 Haziran 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 02.06.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 31 Mayıs 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 31 Mayıs 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 31.05.2022
Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Avcılar sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs Çarşamba Avcılar'a sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Avcılar - 11.05.2022
İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul AVCILAR elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Avcılar ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

Avcılar - 22.04.2022
Avcılar Belediye Başkanı kim? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi partiden?

Avcılar Belediye Başkanı kim? Turan Hançerli kaç yaşında, nereli? Ataşehir Belediyesi hangi partiden?

Avcılar - 22.03.2022
Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?

Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini hayatı ve biyografisi! Berdan Mardini kaç yaşında, nereli?

Avcılar - 16.06.2022

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