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Avcılar'da işletmeci 14 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla gözaltına alındı

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Avcılar'da iddiaya göre, tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu işletmecinin istismarına uğradı. Tepki çeken anlar ise güvenlik kamerasına yansırken, tekel işletmecisi gözaltına alındı.

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde dün akşam bir tekel bayisine gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, iddiaya göre işletmecinin istismarına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri işletmeciyi gözaltına aldı.

KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR İDDİASI

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğu bakkaldan alışveriş yapmak istediği sırada işletmeci tarafından istismar edildi. Yaşanan o anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çocuğun markete geldiği, o sırada markette bulunan diğer bir müşterinin dışarı çıkmasının ardından işletmeci tarafından istismar edildiği anlar yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çocuğun durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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