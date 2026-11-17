Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Veterinerlik Meslek Yüksekokulu'nda yetiştirilen atların yem ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrencilerinde desteğiyle 450 dönümlük arazide tarımsal üretim çalışması başlatıldı. Arazide çayır otu ve tahıl üretimi için ekim yapılırken, projeyle sürdürülebilir hayvancılığa ve uygulamalı mesleki eğitime katkı sağlanması hedefleniyor. İÜC Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, "Amacımız öğrencilerimizin mümkün olduğunca at türleriyle iletişime geçmesi, atların gebeliklerinden doğumlarına, tayların annelerinden ayrılıp sahalara gelişlerine kadar olan süreleri hep birlikte öğrencilerimizle birlikte yaptık" dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu tarafından Avcılar Kampüsü'nde yürütülen proje kapsamında, atların yem ihtiyacının karşılanması için 450 dönümlük tarlada ekimine başlandı. At yetiştiriciliği ile tarımsal üretimi bir araya getiren projeyle, okul bünyesinde yetiştirilen atların yem ihtiyacının çayır otu ve tahıl üretimi yapılarak karşılanması amaçlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin tarımsal üretim ve hayvancılık alanlarında uygulamalı eğitim almasına imkan sağlanması planlanıyor.

6 YIL SONRA YENİDEN HAYATA GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 6 yıl önce başlatılan ancak bir süre ara verilen proje yeniden uygulamaya konuldu. İÜC Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz de ekim çalışmalarına katılarak traktör kullandı.

'AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA AT TÜRLERİYLE İLETİŞİME GEÇMESİ'

İÜC Veterinerlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksekokulu atçılık okulunda at yetiştiriciliğine tekrar başlıyoruz. Bu amaçla artan at sayısıyla beraber artan yem ihtiyaçlarını karşılamak için üniversitelerimiz arazileri bünyesinde bulunan 450 dönümlük kısmı tahıl ve çayır otu ekimi için hazır hale getirdik. Yaklaşık iki buçuk aydır bunlar için uğraşıyoruz. Bugün de tohumları toprağa attığımız bir gün. Bilimi, eğitimi ve geleceği de tohuma atıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin mümkün olduğunca at türleriyle iletişime geçmesi, atların gebeliklerinden doğumlarına, tayların annelerinden ayrılıp sahalara gelişlerine kadar olan süreleri hep birlikte öğrencilerimizle birlikte yaptık. Ekim kısmında da öğrencilerimizin büyük bir faydası oldu. Burada amacımız sadece artan yem maliyetlerini karşılamak değil, aynı zamanda düzgün ve kaliteli yem üretimini sağlamak. Öğrenciler için atları yetiştiriyoruz, atlar için de diğer yem ve ürünleri oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı