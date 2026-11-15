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Avcılar'da yaklaşık 5 bin liralık çocuk kıyafeti çalan 2 kadın görüntülendi

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Avcılar'da yaklaşık 5 bin liralık çocuk kıyafeti çalan 2 kadın görüntülendi Haber Videosunu İzle
Avcılar'da yaklaşık 5 bin liralık çocuk kıyafeti çalan 2 kadın görüntülendi
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Avcılar'da pazar arabasıyla mağaza önünden kıyafet ve örtü çalan 2 kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yaklaşık bir aydır farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptığı öne sürülürken, dün akşam yaklaşık 5 bin liralık çocuk kıyafeti çaldığı öğrenildi.

AVCILAR'da pazar arabasıyla giyim mağazalarının önünde sergilenen kıyafet ve örtüleri çalan 2 kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir aydır farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, dün akşam da bir mağazadan yaklaşık 5 bin lira değerinde çocuk kıyafeti çaldığı öğrenildi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar arabasıyla giyim mağazalarına gelen 2 kadın, müşteri gibi davranarak ürünlerin önünde oyalanmaya başladı. Beğendikleri kıyafet ve örtüleri pazar arabalarına koyan şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık bir aydır mahalledeki farklı iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin, dün akşam da bir mağazanın önünde sergilenen yaklaşık 5 bin lira değerindeki çocuk kıyafetlerini çaldığı öğrenildi.

KIYAFET ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 kadının pazar arabasıyla mağazaların önüne geldiği, müşteri gibi davranarak bir süre ürünleri incelediği ve kıyafetleri arabaya koyduğu görüldü. Şüphelilerin ardından pazar arabalarıyla uzaklaştığı anlar da kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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