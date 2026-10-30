Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı bina, kepçe darbesiyle aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Komşular, evin daha önce sallandığını ve sakinlerin yıkılma korkusuyla evden çıktığını anlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, saat 13.00 sıralarında kepçe darbesiyle aniden çökerek bitişikteki dairenin salon duvarını yıktı.
- Yıkım sırasında duvarı yıkılan dairede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
- Duvarı yıkılan apartmanın sakinleri, bina sallandığı için yıkılma korkusuyla evlerinden çıkmıştı.
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Gümüşpala Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın aniden yıkılmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Çalışma yapılan binanın yanındaki başka bir dairenin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
EVDE KİMSE YOKTU
Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.
YIKILIR KORKUSUYLA EVDEN ÇIKMIŞLAR
Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.