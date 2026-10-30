Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

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İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Gümüşpala Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın aniden yıkılmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Çalışma yapılan binanın yanındaki başka bir dairenin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

EVDE KİMSE YOKTU

Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.

YIKILIR KORKUSUYLA EVDEN ÇIKMIŞLAR

Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı