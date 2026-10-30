Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Avcılar'da yıkımda çöken 4 katlı bina, yan evin salon duvarını yıktı! O anlar kamerada
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı bina, kepçe darbesiyle aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Komşular, evin daha önce sallandığını ve sakinlerin yıkılma korkusuyla evden çıktığını anlattı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, saat 13.00 sıralarında kepçe darbesiyle aniden çökerek bitişikteki dairenin salon duvarını yıktı.
  • Yıkım sırasında duvarı yıkılan dairede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
  • Duvarı yıkılan apartmanın sakinleri, bina sallandığı için yıkılma korkusuyla evlerinden çıkmıştı.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, aniden çökerek bitişikteki evin salon duvarını yıktı. O sırada evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'daki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yaşanan sorunlara bir yenisi daha eklendi. Gümüşpala Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında 4 katlı bir binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken bina kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Binanın aniden yıkılmasıyla vatandaşlar korku yaşadı. Çalışma yapılan binanın yanındaki başka bir dairenin duvarı yıkıldı. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

EVDE KİMSE YOKTU

Salon duvarı yıkılan apartman sakini Mehmet Yıldırım yaşananları anlatarak, "Duvar yıkıldı. O sırada evde kimse yoktu. Ben camideydim. Bana telefon geldi" dedi.

YIKILIR KORKUSUYLA EVDEN ÇIKMIŞLAR

Sedat Limon ise yaşananlara ilişkin, "Binayı boşaltmışlar. Zaten ev sallanıyormuş. Yıkılır korkusuna evden çıkmışlar. Allah'tan gitmişler. Sonra içeri girdik evin hali belli. Orada yaşanmaz. Artık bir yere gidecekler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!

Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için parayla adam tuttu!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıS.avcı:

Bu kaçıncı ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Cepler yanacak! Üçlü zam kapıda, psikolojik eşik aşılıyor
Netanyahu'dan Arap partilerine rest: Sizinle hükümet kurmayacağım

Netanyahu seçim hezimeti sonrası Arap partilerine resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi

Kritik süreçte manidar kare!

Yemen'de Husiler çocukları sınıflardan alıp askeri eğitime götürmeye başladı

Okullara skandal talimat! Sınıflardan toplayıp savaşa götürüyorlar
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı

Avrupa'yı sarsan istifa! Herkes kararı değil bu görüntüyü konuşuyor
Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı

Sahte isimle saklanıyordu! Onu ele veren şey emekli maaşı oldu
Günün bombası! Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım'ı bırakmak istiyor

Günün şok iddiası! Yıldız futbolcu Milli Takım'ı bırakmak istiyor