Avcılar'da park kavgasını ayıran bekçi, kendisini darbeden M.S.'yi ayağından vurdu

AVCILAR'da çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden mahalle bekçisi G.Ö., kendisini darbeden M.S.'yi ayağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken bekçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Kırım Sokak'taki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada okul önünde görevli olan mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etti. Saldırgan tavırlarını sürdüren veli M.S.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalışan bekçi G.Ö. darbedildi. Bunun üzerine beylik tabancasını çıkaran bekçi, M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. Bekçi G.Ö. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Emniyet Müdürü Yılmaz Kahraman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

'BEKÇİ KENDİSİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ'

Olayı duyarak çocuğunu okuduğu okulun önüne gelen bir veli Ömer Kahraman, "Veliler arasında park yüzünden tartışma çıkmış. Araya giren bekçiye de saldırıyorlar. Oda kendisini korumak için ateş ediyor. Bizde tedirgin olup geldik, okul önünde bekliyoruz. Son zamanlarda okul önlerinde meydana gelen olaylar nedeniyle paniğe kapıldık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı