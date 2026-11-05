Avcılar'da yol verme kavgasını okul önündeki mahalle bekçisi ayırdı

AVCILAR'da trafikte 'yol verme' kavgası okul önünde görevli mahalle bekçisinin müdahalesiyle sona erdi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bu sabah Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi'nde ortaokulun önünde meydana geldi. Trafikte 'yol verme' konusunda tartışan sürücülerden birinin aracından üç kişi, diğer aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar kavga etti. Okul önünde görevli olan mahalle bekçisinin müdahalesiyle ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kavgayı çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı