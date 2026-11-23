Sarıyer'de firari aslanı arama çalışmaları sürerken, bölgenin yakınında bulunan yerel avcılar, aslanı kısa sürede bulabileceklerini iddia ederek, profesyonel köpekleriyle göreve hazır olduklarını belirtti.

Sarıyer'de nerden geldiği ve kime ait olduğu belli olmayan aslanın yerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilirken, Bahçeköy avcıları ise iz süren köpekleriyle vahşi hayvanı kısa sürede yakalayabilecekleri öne sürdü. Göreve hazır olduklarını belirten yerel avcılar, "Köpeklerimizi ormana salalım, aslanı bulalım. Köpeklerin hepsi profesyonel iz köpeği. Yeter ki bize bıraksınlar" dedi.

Sarıyer Bahçeköy avcılarından olduğunu belirten Mehmet Güner, "Bölgeyi iyi biliyoruz. Bu şekilde yerel avcılardan destek alınmalı. Aslanı bulabileceğini düşünüyoruz. Özel av köpeklerimiz var. İz konusunda çok tecrübeliler. Muhtemelen bulurlar. Başka hayvanlar için çok saldık. Kurt, domuz, çakal tikli, bunlar için saldık. Aslan sesten çok ürküyormuş. Çok uzaklaşabiliyormuş. Bunlarla önce aslanın yerini bulacağız. Çok hızlı bir şekilde bulacağız. Lodostan dolayı iz kaybolur. Şimdi görünen izler için köpekleri salmamız gerek. Biz hazır bekliyoruz. 8-10 köpeğimiz var. Ekibimiz kalabalık. Herkes bekliyor. Aslanı buluruz. Uyuşturucu tüfeklerle bayıltıp onu bir şekilde alırız. Ormana giriyoruz. Aslan bizi duyuyor. Saldırabilir. Ama köpekler aslanı bulabilir. Sonra biz tedbirli yaklaşacağız. Bu şekilde bulabileceğini inanmıyorum. Ormanın içine kimse giremez. Yerel avcılardan destek alınması lazım" diye konuştu.

Mehmet Bekar isimli avcı, "Bu köyün bu ormanların yerel avcısıyız. Domuz avcıyız. Ormanı bizden iyi bilen yok. Avcı arkadaşlarımız var. Herkesin imkanı var. 100 taneden fazla köpek çıkarırız. Onları ormana salalım, aslanı bulalım. Köpeklerin hepsi profesyonel iz köpeği. Yeter ki bize bıraksınlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı