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Avcılar D100'de emniyet şeridindeki motosiklet araca çarptı, sürücü yaralandı

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Avcılar D100'de emniyet şeridindeki motosiklet araca çarptı, sürücü yaralandı Haber Videosunu İzle
Avcılar D100'de emniyet şeridindeki motosiklet araca çarptı, sürücü yaralandı
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Avcılar'da D100 Karayolu Saadetdere mevkiinde taralı alanı kullanarak şerit değiştiren hafif ticari araca, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet arkadan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Ramazan İŞİKLİ-İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, – Avcılar'da taralı alanı kullanarak şerit değiştiren hafif ticari araca, emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, D100 Karayolu Avcılar Saadetdere mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü taralı alanı kullanarak yan yola geçmek istedi. Bu sırada emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet, araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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