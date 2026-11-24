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İstanbul'un Avcılar ilçesinde kanala düşen keçi için itfaiyeye ekipleri seferber oldu.

Olay, 22 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kanala düşen keçiyi fark eden bir çocuk, hayvanı kurtarmak için kanala girdi. Kendi imkanlarıyla keçiyi bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, keçiyi kanaldan çıkardı. Kurtarılan keçi, özgürlüğüne kavuşmasının ardından uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı