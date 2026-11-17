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Avcılar'da 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangının dumanı tüm binayı sardı. Apartmanda mahsur kalarak çatıya çıkan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde yaşandı. 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede evde kimse yokken dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanlar tüm apartmana sararken olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağırıldı. Apartmandaki 2 kişi çatıya çıkarak dumanlardan kurtulmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri çatıdaki 2 kişiyi kurtardı.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dumanlardan son anda kurtulan bir vatandaş ise yaşananları anlatarak yangının neden çıktığını anlamadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı