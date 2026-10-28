Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Avcılar'da yıkılan binanın parçaları Alina Boz'un annesinin bahçesine düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kentsel dönüşümde yıkılan binadan düşen parçalar, Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine isabet etti. Olga Boz, yıkım firması yetkilisinin 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini iddia ederek sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkılan binanın parçaları, ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine düştü. Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıkımı yapan firma yetkilisinin kendisine 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini iddia etti.

Olay, önceki gün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşümde olan binanın yıkımı sırasında ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine yıkılan binadan parçalar düştü. Duruma tepki gösteren Olga Boz, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boz yaptığı paylaşımın altına yazdığı notta, "Her şey komşu binamızın yıkılmasıyla başladı. Çocuklar okuldan yeni dönmüştü. ve bir anda binanın parçaları bizim binamızın üzerine düşmeye başladı. Kendi evimizde korku dolu anlar yaşadık. Peki müteahhit ne dedi? 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz.' Yani birinin ölmesi mi gerekiyordu? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Biz çalışıyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Güvenli bir yaşam istemek en doğal hakkımız. Türkiye bizim evimiz. ve insan kendi evine sahip çıkar. Eminim buna benzer olayları yaşayan sadece biz değiliz. Yaşananların takipçisi olacağız ve yasal haklarımızı arayacağız. Çünkü sevmek, her şeye göz yummak değildir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar

Görüntüleri kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör

İlk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açtığı teknik direktör

Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi

Netanyahu'dan seçim sonrası ilk açıklama! Hezimeti kabul etmedi
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş

Seçimde büyük sürpriz! Oyların büyük bölümü sayıldı, tablo değişti
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı

Dünyanın bir ucundan diğerine uzanan ağı yöneten baron yakalandı