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Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil araca ve direğe çarptı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı

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Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil araca ve direğe çarptı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Avcılar'da kontrolden çıkan otomobil araca ve direğe çarptı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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Avcılar'da D100 Karayolu'nda alkollü olduğu öne sürülen sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce başka bir araca, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı; araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastanelere kaldırıldı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce başka bir araca, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D100 Karayolu'nun Küçükçekmece istikametinde, Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarptıktan sonra yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Metal yığınına dönen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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