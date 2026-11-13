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Şehit Pilot Hasan Bahar ölümünün 1'inci yılında Avcılar'da anıldı

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Şehit Pilot Hasan Bahar ölümünün 1'inci yılında Avcılar'da anıldı Haber Videosunu İzle
Şehit Pilot Hasan Bahar ölümünün 1'inci yılında Avcılar'da anıldı
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HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakta şehit olan Pilot Hasan Bahar, ölümünün 1'inci yılında anıldı.

HIRVATİSTAN'da düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakta şehit olan Pilot Hasan Bahar, ölümünün 1'inci yılında anıldı. Bahar için Avcılar'da lokma dağıtıldı, mevlit okutuldu.

Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan 13 Kasım 2025'te havalanan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı Senj kenti yakınlarında düştü. Kazada AT-802 tipi uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu. Avcılar'da yaşayan şehit pilot için Merkez Ulu Camii önünde lokma dağıtıldı, mevlit okutuldu. Mevlitte dün düşen helikopterde şehit olan 4 asker içinde dua edildi. Bahar'ın anısına Tahtakale Mahallesi'nde adının verildiği Şehit Hasan Bahar Ortaokulu'nda öğrencilere yemek ikram edildi.

'ALLAH'IM BİZE SABIR VERSİN'

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın annesi Meliha Bahar, "Allah kabul etsin, çok şükür bugün lokmamızı dağıtalım dedik. Mevlidimizi okuttuk, okulda da müftülük sağolsun çocuklara ikram verdi. Şehidimizi orada da andık. Tam 1 yıl geçti oğlumun şehit olalı. Allah'ım bize sabır versin" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİDİMİZİN ANISINA LOKMA DAĞITTIK'

Şehit Pilot Hasan Bahar'ın dayısı Erdinç Topaloğlu, "1 yıl oldu, şehidimizin anısına lokma dağıttık. Cuma namazından sonra camide mevlit olacak. Allah kabul etsin, mekanı cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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