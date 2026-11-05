Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inerek mahalle sakinlerini tedirgin eden ve 'Yaragar Canavarı' olarak anılan dev yaban domuzu avlandı. Vatandaşların şikayetleri üzerine gerekli yasal izinleri alan Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği, av köpeklerinin desteğiyle yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen hayvanı avladı.

  • Trabzon'un Araklı ilçesinde 'Yaragar Canavarı' olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, yasal izinlerin alınmasının ardından av köpeklerinin desteğiyle avlandı.
  • Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen domuz, zaman zaman yerleşim alanlarına kadar iniyordu.
  • Mahalle sakinlerinin yetkili kurumlara verdiği çok sayıda şikayet dilekçesi üzerine av, Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı.

YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNİYORDU

Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.

AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI

Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı. Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.

"Yaragar Canavarı" olarak anılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler

TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye ile İtalya arasında güvenlik iş birliği: Suç örgütleri için ortak ekip önerisi

Suç örgütlerine karşı dev adım: İki ülke güçlerini birleştiriyor!
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

Tarihi maç biter bitmez soluğu orada aldı
Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı

Türklerin vize çilesi çektiği ülkeden müjdeli haber
Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Liverpool efsanesi açıkladı: Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi

Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi

Arda Güler dinlendirildi, Mourinho öldü öldü dirildi! İşte sonuç
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı