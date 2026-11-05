Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor

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Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı.

YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNİYORDU

Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.

AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI

Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı. Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.

"Yaragar Canavarı" olarak anılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı