Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor

Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesinde zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inerek mahalle sakinlerini tedirgin eden ve 'Yaragar Canavarı' olarak anılan dev yaban domuzu avlandı. Vatandaşların şikayetleri üzerine gerekli yasal izinleri alan Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği, av köpeklerinin desteğiyle yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen hayvanı avladı.
- Trabzon'un Araklı ilçesinde 'Yaragar Canavarı' olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu, yasal izinlerin alınmasının ardından av köpeklerinin desteğiyle avlandı.
- Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen domuz, zaman zaman yerleşim alanlarına kadar iniyordu.
- Mahalle sakinlerinin yetkili kurumlara verdiği çok sayıda şikayet dilekçesi üzerine av, Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından organize edildi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir mahalle sakinlerinde korku ve endişeye neden olan ve bölgede "Yaragar Canavarı" olarak anılan yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından avcılar tarafından avlandı.
YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNİYORDU
Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yolgören Mahallesi Yaragar mevkiinde görülen büyük azılı yaban domuzunun zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri, konuyla ilgili yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.
AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI
Vatandaşların şikayetleri üzerine Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından ilgili kurumlardan yaban domuzunun avlanması için gerekli yasal izin ve onaylar alındı. Araklılı deneyimli avcılar tarafından av köpeklerinin de desteğiyle gerçekleştirilen av sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yaban domuzu avlandı.
"Yaragar Canavarı" olarak anılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı korku ve endişenin sona ermesi bekleniyor.