Kurulduğu 2000 yılından bu yana Avcılar başta olmak üzere İstanbul’un pek çok noktasında yüzlerce aileyi modern ve güvenli yuvalarla buluşturan Yusuf Yapı, güçlü mühendislik altyapısı, tavizsiz kalite standartları ve zamanında teslim prensibiyle sektörde fark yaratıyor. Marka kimliğini ve yatırım hedeflerini değerlendiren Yusuf Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Naycı, yeni dönem projeleriyle yalnızca binalar değil, nesiller boyu değerini koruyacak prestijli yaşam alanları inşa ettiklerini vurguluyor.

Avcılar’ın En Prestijli Noktasında İki Yeni Yatırım: Cadde Kirazlı Evleri ve Velora Reşitpaşa

Yusuf Yapı, Avcılar’ın en prestijli ve ana cadde güzergâhındaki merkezi lokasyonlarında yükselttiği Cadde Kirazlı Evleri ve Velora Reşitpaşa projeleriyle toplam 111 daire ve 24 dükkânı bölgeye kazandırıyor. Toplam 30.000 metrekarelik dev inşaat alanına yayılan, merkezi konum avantajı ve deniz manzaralı seçenekleriyle öne çıkan bu iki proje, yatırımcılara ve ev sahiplerine yüksek standartlarda bir yaşam vadediyor:

Cadde Kirazlı Evleri: Avcılar’ın en prestijli ve ana cadde güzergâhındaki merkezi lokasyonunda yer alan proje iki bloktan oluşuyor. 18.000 metrekare inşaat alanına sahip projede 32’si deniz manzaralı konut seçenekleri yer alırken, ticari üniteler de bölge ekonomisine güç katıyor.

Velora Reşitpaşa: Reşitpaşa Caddesi, Arpacı Sokak ve Sebzeci Sokak cephelerine sahip, dört tarafı açık olarak tasarlanan proje iki bloktan oluşuyor. 12.000 metrekare inşaat alanına sahip projede 20’si deniz manzaralı daireler ve depolu dükkânlar yer alıyor.

Yusuf Naycı Liderliğinde Kentsel Dönüşümde Dev Adım: 400 Yeni Daire

İstanbul’un deprem gerçeğine karşı güvenli yapı stokunu artırmayı öncelikli hedefleri arasında gören Yusuf Yapı, Cadde Kirazlı Evleri ve Velora Reşitpaşa projelerinin yanı sıra 400 daireyi kapsayan yeni kentsel dönüşüm projeleri için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. "Mutlu yüzler için" mottosuyla yola çıkan şirket, depreme dayanıklı, modern ve güvenli yapılarla kentsel dönüşümde çözüm ortağı olmayı sürdürüyor.

Yusuf Naycı: "Taklit Eden Değil, Taklit Edilen Olmanın Haklı Gururunu Yaşıyoruz"

Sektördeki köklü tecrübesiyle Yusuf Yapı’yı bugünkü güçlü konumuna taşıyan Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Naycı, markanın temel felsefesini ve gelecek vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor:

"Biz her zaman, kaliteli ve sağlam konutları ve ticari alanları en uygun koşullarla yatırımcılara sunmayı temel prensip edindik. Çalışma süremiz içinde başladığımız her işi zamanında tamamladık, verdiğimiz sözleri daima yerine getirdik. Bizim için başarının ve kazanmanın ilk koşulu, bize inanan ve güvenen yatırımcıları mahcup etmemek oldu. Bugün sektörde taklit eden değil, taklit edilen olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşaat sektörü, yalnızca binalar yapmaktan ibaret olmayan; hayata geçirdiğiniz her projenin arkasında gururla durmanızı gerektiren, aynı zamanda insan hayatının ve ailelerin geleceğinin sorumluluğunu da taşıyan ciddi bir sektördür. Biz bu ciddi sektörde üzerimize düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğimize inanıyoruz. Yalnızca gayrimenkul satışında değil, satıştan sonra da her zaman bizden konut alanların yanında olduk. Amacımız sadece bugünün değil, geleceğin de değerini koruyacak yapılar ortaya koymak. Yolumuza her geçen gün daha sağlam temeller atarak devam etmekten gurur duyuyoruz."