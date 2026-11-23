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AVCILAR'da etkili olan lodfos nedeniyle, sahilde bulunan bir ağaç devrildi. Yürüyüş yoluna doğru devrilen ağaç, Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Ambarlı Sahili'ne yakın noktada buunan Ahmet Yesevi Parkı'nda bulunan ağaç lodosun da etkisiyle büyük bir gürültüyle yayaların yürüyüş yaptığı alana doğru devrildi. Aydınlatma lambasını kıran ağacın altından bu sırada kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Devrilen ağaç ihbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı