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Avcılar'da refüjü aşan otomobil büfe duvarına çarparak durdu, ölen yaralanan olmadı

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Avcılar'da refüjü aşan otomobil büfe duvarına çarparak durdu, ölen yaralanan olmadı Haber Videosunu İzle
Avcılar'da refüjü aşan otomobil büfe duvarına çarparak durdu, ölen yaralanan olmadı
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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sürücünün gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddiasıyla refüjü aşan otomobil karşı şeride geçti ve büfe duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken baygınlık geçiren sürücü için sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da otomobil sürücüsü refüjü aşarak karşı şeride geçti. Aracıyla kaldırıma çıkan sürücü burada bulunan büfe duvarına çarparak durabildi. Üniversite öğrencilerinin beklediği otobüs durağının yakınında meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 LK 1197 plakalı otomobil sürücüsü dönüş yapılacak kavşağa yanaştığı sırada refüjü aşarak karşı şeride geçti. Gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddia edilen sürücü aracıyla önce kaldırıma çıktı. Hızlanan otomobil otobüs durağı yanında bulunan demir kapıyı kırdıktan sonra büfenin duvarına çarparak durabildi. Hava yastıkları açılan otomobilden kaza sonrası dışarı çıkan kadın sürücü baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'İYİ Kİ BEKLEME NOKTASINDA ÖĞRENCİLER YOKTU'

Büfe sahibi Suat Avcı, "Allah korudu beni. Ben dükkanda kasadaydım arabayı gördüm. Karşı taraftan karşı şeritten geldi. Demir kapıyı yıktı üstüme geldi. Eğer ki şuradan atlamış olsaydı duvardan girecekti. Beni öldürecekti hala ayaklarım titriyor korkudan. Hiç durmadı. Demir kapıyı geçtikten sonra tamamen hızlandı hiç durmadı. Burası öğrenci bekleme noktası. Allah'tan bu olayda öğrenciler yoktu; olsaydı şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Dönüş yasak olmasına rağmen dönüyorlar. Kaç defa kaza oldu burada. İleride bir kavşak yapsalar bu olaylar yaşanmaz " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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